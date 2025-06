È morto all’età di 68 anni Pietro Ghislandi, attore, musicista e doppiatore diventato celebre come ventriloquo del pupazzo Sergio. Ne dà notizia l’Eco di Bergamo, la città in cui era nato l’artista. L’interprete, che nel 1985 lavora come controfigura di Renato Pozzetto nel film È arrivato mio fratello, ha raggiunto la notorietà grazie a Fantastico, nell’edizione 1986-87. Nello stesso anno fa parte del cast del film di Marco Risi, Soldati – 365 all’alba. Dopo aver doppiato diversi personaggi dei vari film Disney raggiunge la definita consacrazione grazie ad alcune trasmissioni di successo Mediaset quali Drive In e Striscia la notizia.

Pietro Ghislandi ha lavorato in diverse produzioni televisive, girando anche uno spot pubblicitario in cui interpretava lo zio Fester della famiglia Addams, vincitore, nel 2020, del Key Award al Festival Internazionale del film pubblicitario. Tra le collaborazioni di cui andava più fiero quello con Mel Brooks con cui nel 1999 con cui aveva girato il film Svitati di Ezio Greggio.