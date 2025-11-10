La figlia di Peppe Vessicchio: “Siamo sconvolti. La sera prima di morire mi ha detto ‘Stai serena, torno a casa’”

Intercettata dalle telecamere de La volta buona poco prima del funerale, Alessia, la figlia di Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra scomparso a 69 anni a causa di una polmomite interstiziale, ha espresso tutto il suo dolore per la perdita improvvisa del padre. “Sono molto provata, ma credo sia giusto ringraziare. Lui ci ha sempre insegnato ad essere gentili e non ha mai rifiutato una parola a nessuno” ha dichiarato la donna. E ancora: “A nome della mia famiglia è giusto che ringraziamo per l’affetto. Sono tutti sconvolti come noi, increduli. Sono 48 anni che mi è stato vicino come nessuno. Eravamo impreparati, non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena, torno a casa’”.

Alessia Vessicchio, poco prima, aveva parlato anche ai microfoni di Storie Italiane affermando: “Per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, e per mia figlia e mia nipote un nonno che è stato anche come un padre. È stato un padre per tutti, per chiunque avesse bisogno di lui, e lui c’era sempre. Non sono molto lucida per trovare le parole giuste, ma voglio ringraziare tutti per l’amore che ci è arrivato a cascata. So che è stato amore vero, perché tutto ciò che le persone hanno detto in questi drammatici due giorni sono le stesse cose che dicevano anche quando era vivo”.