Il commovente messaggio di Vasco Rossi su Instagram per Emma Marrone

Anche Vasco Rossi ha voluto dedicare un pensiero a Emma Marrone e lo ha fatto attraverso un commovente messaggio postato sul suo profilo Instagram.

Il rocker di Zocca, infatti, ha postato una foto di Emma sorridente, scrivendo: “Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre, vai Emma”.

Il riferimento è al brano, che si intitola proprio Io sono bella, che lo stesso Vasco Rossi ha scritto insieme al leader degli Stadio Geatano Curreri per Emma Marrone.

La risposta di Emma non è tardata ad arrivare. La cantante salentina, infatti, poco dopo ha scritto: “Vasco del mio cuore” allegando anche un cuore rosso.

Emma, che lo scorso 20 settembre aveva annunciato di doversi fermare a causa di un problema di salute, ieri, sabato 28 settembre, aveva rassicurato i suoi fan su Instagram affermando che l’operazione a cui si era sottoposta era andata bene.

L’interprete, infatti, aveva allegato una foto del braccialetto identificativo che viene indossato durante i ricoveri ospedalieri scrivendo: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”.

“La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene” aveva poi concluso Emma nel suo messaggio.

Il gesto commovente di Alessandra Amoroso per Emma Marrone