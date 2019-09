Alessandra Amoroso e il gesto commovente per Emma Marrone

Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno iniziato la loro carriera sullo stesso palco: quello di Amici di Maria De Filippi. Sebbene abbiamo partecipato al talen show della regina di Canale 5 in anni diversi, le due sono presto diventate amiche, scalando insieme le classifiche della musica italiana.

Qualche giorno fa, Emma Marrone ha spiazzato tutti annunciando sui suoi social la necessità di scendere per un po’ dal palco a causa di problemi di salute. A dimostrare vicinanza alla cantante leccese sono stati tantissimi fan, che hanno lasciato migliaia e migliaia di commenti di conforto sui social.

Anche molti artisti hanno detto la loro, non lasciando sola la 35enne in questo momento di particolare difficoltà. A mostrarsi vicina ad Emma Marrone è anche l’amica e collega Alessandra Amoroso.

Emma Marrone in passato ha dovuto affrontare un tumore: il racconto della malattia

La cantante – anche lei pugliese come Emma – ha partecipato alla seconda puntata di Amici Celebrities, come ospite, in onda nella sera del 28 settembre. La puntata è stata registrata, ma è trapelata qualche indiscrezione.

Pare che Alessandra Amoroso, tornata sul palco di Amici, abbia parlato a lungo di Emma Marrone, facendo una dedica alla cantante e dimostrandole il suo sostegno in questa parentesi di vita dura. Secondo i presenti, Alessandra Amoroso sarebbe apparsa davanti alle telecamere particolarmente provata.

Inoltre, sempre secondo alcune indiscrezioni, sembra che la cantante abbia anche affrontato il nodo delicato degli haters. Sono stati tantissimi e feroci gli attacchi subiti da Emma Marrone da quando ha annunciato di doversi ritirare per affrontare la malattia.

Intanto proprio sabato 28 settembre, Emma Marrone ha condiviso una post sui suoi profili social rassicurando i suoi fan. La cantante leccese ha pubblicato una foto in cui si vede la sua mano e il braccialetto dell’ospedale.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, ha scritto Emma Marrone nel post.

“Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!”, si legge ancora nel post di Emma.

“La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”, conclude la cantante nel post.

Tra le tante risposte sotto al post appare proprio quella di Alessandra Amoroso: “Brava Emmuccia… tanti cuori tutti per te e con te”.