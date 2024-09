“Chiara non vedeva l’ora”: Tony Effe risponde a Fedez e tira in ballo droga e figli. L’influencer: “Lasciateci fuori”

Continua il dissing tra Tony Effe e Fedez. E nella faida irrompe anche Chiara Ferragni, che chiede al rivale del suo ex marito di tenere fuori dalla pubblica contesa lei e i suoi figli.

Nella serata di ieri, giovedì 19 settembre, Tony Effe ha pubblicato sul suo canale Youtube la contro-risposta al collega: un brano di 2 minuti e 29 secondi intitolato “Chiara”, denso di rime al vetriolo contro Fedez e con svariate allusioni alla sua ex moglie, ai suoi figli e al presunto consumo di droga.

La sera precedente era stato Fedez a uscire con il suo dissing – dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante” – coinvolgendo nel videoclip la ex fidanzata di Tony, la modella Talor Mega. Così l’ex marito di Chiara Ferragni aveva risposto al primo brano d’attacco del collega (ed ex amico) che era uscito nelle ore precedenti e che aveva riscosso apprezzamenti da diversi nomi di punta del panorama musicale, tra cui Emma Marrone, Gue Pequeno e Rosa Chemical (oltre a quelli di Belen Rodriguez e Chiara Biasi).

“Chiara” era stato annunciato per sabato, ma la pubblicazione è stata improvvisamente anticipata. Verso metà della canzone si sente un audio con voce distorta che dice: “Ma in più, ti dico questa cosa, lui da gennaio stava cercando il modo per comprarsi gli streaming. Non so se poi è riuscito a fare anche questa cosa”. Poco dopo, sui social ha iniziato a circolare una versione dello stesso audio – non si sa se originale o contraffatta digitalmente – con una voce che assomiglia molto a quella di Ferragni, lasciando intendere che a tentare di comprarsi le visualizzazioni online fosse proprio Fedez.

“Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora”, attacca Tony Effe, che nei mesi scorsi – dopo la separazione tra Ferragni e il marito – è stato additato come possibile flirt dell’influencer. “Lei ti è rimasta accanto nella malattia. E quando aveva bisogno, sei scappato via”, accusa il rapper.

Tony tira poi in ballo il rapporto tra Fedez e i suoi figli: “I tuoi migliori amici – scandisce – devi pagarli, hai fatto i figli solamente per postarli. Chissà che penseranno quando saranno grandi”. E ancora: “La prossima figlia devi chiamarla sconfitta”, “Non assomigli a tuo figlio, sei un coniglio!!”, con chiari riferimenti ai nomi dei due bambini, Vittoria e Leone.

Nel suo dissing, Fedez aveva accusato il collega di fare uso di droga, citando cocaina, crack e ketamina. Tony Effe risponde lasciando intendere che anche all’ex marito di Ferragni piacciano gli stupefacenti: “Eravamo insieme quella sera, e la cocaina ti piaceva”, dice.

“Ma quale Chiara Biasi? Quale keta? Mentre mi abbracciavi, stavi con Taylor Mega”, attacca ancora Tony. Che evoca anche una presunta omosessualità dell’ex amico: “Ti piace l’uomo oppure donna? Seh, non ti funziona il cazzo senza Viagra”.

L’ex membro della Dark Polo Gang definisce Fedez “infame”. Tra le altre stoccate, si segnalano “Sei proprio una brutta persona, tutta la scena ti odia” e “Devi pagare per sentirti più real Sei solo una spia, amico della Polizia”.

Dopo l’uscita del brano, Chiara Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram in cui invita i due – ma in particolare Tony Effe – ad abbassare i toni: “Fate quello che volete, ma lasciate tutti in pace me e i miei figli”, scrive. E anche Fedez commenta sulla stessa linea: “Piccolo gangsta – dice – non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap. Scarso nei valori”.