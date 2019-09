Tommaso Paradiso torna a parlare dei TheGiornalisti

È il caso musicale del momento e così, se si ha di fronte l’ex leader dei TheGiornalisti, Tommaso Paradiso non si può fare a meno di parlare dello scioglimento della band romana. Ai microfoni di Deejay Chiama Italia, la trasmissione di Radio Deejay, il cantante ha commentato ancora una volta il suo addio al gruppo fondato nel 2009.

“Se non avessi detto nulla, Tommaso Paradiso sarebbe stato preso quasi come un side project dei Thegiornalisti”, ha detto il cantante ai microfoni di Radio Deejay. “Invece volevo chiarire il fatto che per me quella band… Insomma… Per me non esiste più”, ha spiegato Tommaso Paradiso.

“L’ho detto sui social perché è un veicolo di informazione molto rapido e diretto. Scrivo io e non viene filtrato da nessuno… Testata, giornale, giornalista. Non ho più replicato perché lì, ecco, forse avrei alimentato delle stupide e volgari polemiche. Una volta uscita la canzone… mi sembra che siamo andati abbastanza oltre”, ha continuato l’ex TheGiornalisti.

A proposito degli altri componenti della band, Tommaso Paradiso ha detto che loro erano ben a conoscenza della situazione ormai irreversibile. “Marco Primavera, il batterista dei TheGiornalisti, disse molto umilmente, chiaramente ma anche pacificamente: ‘Tommaso, questa da anni non è più una band. Nel senso che è una band sul palco perché suona sul palco, ma per tutto il resto non lo è: sulla scrittura delle canzoni, sulla produzione, sull’andare in studio. Se le cose devono stare così forse è meglio che ti chiami con il tuo nome e cognome’. Me lo disse uno o due anni fa. Mi ha fatto riflettere. Ho preso la palla al balzo”.

Ha preso la palla al balzo, Tommaso Paradiso, e nella sera del 17 settembre ha annunciato di lasciare la sua band. Su Instagram, il cantante ha scritto alcune stories con cui informava della decisione i suoi fan.

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti. È giusto così”, ha scritto Tommaso Paradiso su Instagram.

Un paio di giorni dopo, Tommaso Paradiso ha pubblicato la sua prima canzone senza il resto band: Non avere paura. [Qui il testo]