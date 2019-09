Non avere paura, il testo della nuova canzone di Tommaso Paradiso

È finalmente uscita la nuova canzone da solista di Tommaso Paradiso, si chiama “Non avere paura” e si prospetta un grande successo. Il testo della canzone è romantico e le parole sembrano proprio dedicate alla fidanzata dell’ex frontman dei Thegiornalisti, Carolina Sansoni.

Il testo di Non avere paura è stato pubblicato per intero dallo stesso Tommaso Paradiso sul suo profilo Instagram. Il singolo, definito una dichiarazione d’amore in versi, è il tema principale della colonna sonora della serie Netflix “Baby 2”.

La canzone si può ascoltare in tutte le piattaforme digitali (YouTube, Spotify, etc) da mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27.

Tommaso Paradiso, il testo della nuova canzone Non avere Paura

Se mi guardi così

Se mi sfiori così se

Avvicini la tua bocca al mio orecchio

Non finirà bene, ma ti prego no

Non smettere, non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio

E ora cade giù Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così se

Appoggi la tua testa al mio petto

No foto no no No tutto no no

Ci siamo solo noi Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

No non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

No non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te

(“And you can tell everybody this is your song” Elton John)

Alla fine del testo Tommaso Paradiso lancia un messaggio alla fidanzata Carolina Sansoni. E lo fa con un’altra canzone, quella di Elton John “Your Song”. Il messaggio è E potrai dire a tutti che questa è la tua canzone.

La fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni, si racconta a TPI: “Mi sono innamorata di un uomo che non teme i sentimenti”

Non avere paura – Tommaso Paradiso YouTube