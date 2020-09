Tommaso Paradiso, è uscita la nuova canzone “Ricordami” | TESTO e AUDIO

Tommaso Paradiso, testo e significato del nuovo singolo Ricordami

Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, è tornato con una nuova canzone dal titolo “Ricordami” che anticipa il primo disco da solista in uscita a inizio 2021. Il singolo, influenzato da atmosfere anni Ottanta, come i precedenti brani “Non Avere Paura”, “Ma Lo Vuoi Capire?” e “I Nostri Anni”, vede anche la presenza di un sax. Nel 2021 Tommaso Paradiso parte per il Sulle Nuvole Tour nelle principali città italiane. Qui sotto l’audio ufficiale e il testo della nuova canzone Ricordami.

Tommaso Paradiso, il testo di “Ricordami”

Noi che crediamo solo ai sogni e basta

noi che fumiamo mentre va la pasta

noi che sbagliamo a mandare i messaggi

nessuno che capisce i nostri sbagli

A noi che non ci piace fare finta

a noi che a volte non abbiamo grinta

amore Sally toccami la mano

scopiamo pure su questo divano

E se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Tu che mi dici asciugati i capelli

tu che ti svegli sempre dopo di me

io che non so neanche che giorno è

ma son contento ce ne andremo in vacanza

E se finisse pure il mondo adesso

la nostra vita resterà lo stesso

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

Abbracciami, baciamoci

ricordami

tanto comunque andrà sarà un successo

sarà un successo, sarà un successo

