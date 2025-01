Spuntano due nuovi nomi come possibili co-conduttori al fianco di Carlo Conti del Festival di Sanremo 2025: la comica Geppi Cucciari e il cantautore Mahmood.

Di Cucciari aveva già parlato nei giorni scorsi Fanpage, mentre l’ipotesi Mahmood è riportata da Dagospia. Per il 32enne artista milanese – già due volte vincitore del Festival, nel 2019 come solista e nel 2022 in coppia con Blanco – Carlo Conti starebbe pensando a un ruolo simile a quello che nell’edizione 2024 ebbe Marco Mengoni.

Per il momento non c’è nulla di sicuro, ma il direttore artistico di Sanremo avrebbe già chiesto a Mahmood la disponibilità per una sera.

Così come avvenuto negli ultimi anni sotto la guida di Amadeus, anche per il Festival 2025 ci sarà almeno un co-conduttore diverso per ciascuna serata.

Interpellata da La Repubblica, Geppi Cucciari non conferma il rumor: “Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione. Sarebbe un’esperienza indimenticabile”, dice.

Un altro nome che era circolato nelle scorse settimane – avanzato anche in questo caso da Fanpage – è stato quello di Milly Carlucci: anche lei, peraltro, aveva frenato sul nascere le indiscrezioni.

Dagospia riferisce inoltre che al DopoFestival, insieme ad Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli, ci sarà pure l’influencer Giulia De Lellis.

A condurre il PrimaFestival, invece, Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.