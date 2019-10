Normal torna con un nuovo singolo “Helium” | VIDEO

Jessica Passilongo nel mondo della musica è conosciuta con lo pseudonimo Normal e da pochi giorni è stato rilasciato il suo nuovo singolo, Helium. Disponibile in radio, negli store e sulle piattaforme digitali, Helium è un brano che racconta della voglia di emergere, che deriva dalla sensazione di claustrofobia determinata da una routine che ormai calza stretta.

“Racconto della contrapposizione tra la consapevolezza razionale che siamo solo un minuscolo e insignificante puntino nel mondo, e la voglia di sentirsi potenti e importanti. Helium esprime il desiderio di essere liberi e felici. Parla del bisogno di stravolgere la propria vita e di sentirsi realizzati. Helium è un grido di speranza e un incitamento a non mollare”, queste sono le parole della giovane artista veronese.

Come nel testo vi è la contrapposizione tra la rassegnazione della prima strofa e la ferrea promessa di riscatto nel ritornello, nello stesso modo il cantato di Normal segue una lenta e malinconica linea melodica, per poi aumentare d’intensità, fino ad esplodere. Nell’inciso la scala ascendente delle armonizzazioni sottolinea l’idea di salita che si esplicita anche con la frase “I will rise”, ripetuta in maniera incessante e ostinata, come se fosse un auto incitamento o un processo che ormai non si può arrestare.

Jessica Passilongo: chi è Normal, la cantante di Helium?

Classe 1992, Jessica Passilongo (aka Normal) ha amato la musica sin da bambina. All’età di 10 anni, Jessica ha iniziato un lungo percorso di formazione dapprima con la chitarra, poi si è dedicata definitivamente al canto e alla tecnica vocale: la passione smisurata per quest’arte l’ha portata a conseguire la certificazione all’insegnamento presso l’Accademia Superiore di Canto di Verona (diretta da Karin Mensah).

Laureatasi in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica nel 2016, Jessica Passilongo ha seguito in parallelo gli studi di canto e ha composto alcuni brani originali sia in italiano che in lingua inglese.

Alla costante ricerca di una propria espressione musicale, l’artista che risponde al nome di Normal ha preso parte a diverse manifestazioni locali, ad esempio in veste di corista in un tour della cantante Teni Tinks.

Avvertendo il bisogno di esprimere la propria personalità artistica, Jessica Passilongo dà vita a Normal: il suo primo brano, Uranio, è uscito a maggio 2019.

Perché Normal? Lo pseudonimo rappresenta la naturalezza di un percorso musicale che arriva a contaminare la canzone in lingua italiana con le sonorità del panorama pop internazionale.

Chi vuole seguire Normal può farlo su Facebook e anche su YouTube.

