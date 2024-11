È morto all’età di 91 anni Quincy Jones, leggendario musicista e produttore discografico, fra gli altri, di Frank Sinatra, Michael Jackson e Will Smith.

Il suo portavoce, Arnold Robinson, ha reso noto che il decesso è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 novembre nella casa di Jones nel quartiere Bel Air di Los Angeles, dove era circondato dall’affetto della sua famiglia.

“Stasera, con i cuori pieni ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello Quincy Jones”, si legge in una dichiarazione diffusa dai famigliari del defunto. “Sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ce ne sarà mai un altro come lui”.

Quincy Jones era noto in particolare per aver prodotto negli anni Ottanta gli album Michael Jackson Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno consacrato Jackson come una delle più importanti pop star della storia della musica. Nel 1985 ha prodotto “We are the World” la famosa canzone di beneficenza che ha raccolto fondi per la carestia in Etiopia. Ma è stato anche un compositore di successo di decine di colonne sonore per film.

Inoltre ha lavorato nel campo televisivo e cinematografico: la sua società di produzione, fondata nel 1990, ha avuto un grande successo in particolare con la sitcom Il principe di Bel Air in cui il protagonista era Will Smith.

Nato a Chicago nel 1933, Jones è terzo, dietro solo a Beyoncé e Jay-Z, per numero di nomination ai Grammy (80 contro le 88 ciascuna degli altri due) ed è il terzo vincitore più premiato, con 28 riconoscimenti.

