“Ho un cancro”: la rivelazione di James Van Der Beek, attore protagonista di Dawson’s Creek

L’attore James Van Der Beek, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Dawson Leery nella serie tv Dawson’s Creek, ha un cancro al colon-retto. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista esclusiva al magazine People.

“Ho un cancro colorettale. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia”, ha dichiarato Van Der Beek, 47 anni, sposato dal 2010 con la produttrice Kimberly Brook, con cui ha avuto sei figli.

L’attore ha poi voluto tranquillizzare i fan: “C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene”, ha aggiunto. Van Der Beek ha spiegato che in questo periodo vuole dare priorità ai propri affetti, ma, nonostante la malattia, negli ultimi tempo ha continuato a lavorare: prossimamente apparirà in un episodio di Walker, il reboot della serie Walker, Texas Ranger, e in Sidelined: The QB and Me, un film originale della Tubi in uscita il 29 novembre.

L’attore è conosciuto in tutto il mondo per la serie Dawson’s Creek, un cult adolescenziale andato in onda dal 1998 al 2003.

A dicembre sarà nel cast di The Real Full Monty, show basato sul film britannico del 1997u Full Monty che vedrà un gruppo di celebrità maschili spogliarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui test e sulla ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

