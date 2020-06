È morta Vera Lynn, “ispirò” la Regina, Kubrick e i Pink Floyd

Si è spenta all’età di 103 anni Vera Lynn, celebre cantante britannica citata ultimamente dalla Regina Elisabetta. Nel discorso dello scorso aprile, durante la fase peggiore della pandemia, Sua Maestà aveva detto: “Dobbiamo consolarci che mentre potremmo avere ancora molto da sopportare, torneranno giorni migliori: saremo di nuovo con i nostri amici; saremo di nuovo con le nostre famiglie; ci rincontreremo”. L’ultimo passaggio – in lingua originale – suonava: “We will meet Again”, così come il titolo della più famosa canzone interpretata dalla celebre cantante britannica.

Vera Lynn – nata a Londra il 20 marzo del 1917 come Vera Margaret Welch – aveva debuttato nel 1935. Negli anni della seconda guerra mondiale fu chiamata “il tesoro delle truppe”, perché la sua voce teneva compagnia ai soldati inglesi impegnati al fronte. Il suo brano simbolo – “We will meet again” – divenne l’inno non ufficiale dei soldati che speravano di rincontrare i loro cari finita la guerra. La Regina aveva usato la stessa frase per dare un messaggio di speranza al suo popolo.

Stanley Kubrick scelse il brano di Vera Lynn come colonna sonora dell’immortale “Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba”, film del 1964. Mentre nel capolavoro del 1979 dei Pink Floyd, “The Wall”, Roger Waters scelse di dedicarle il brano “Vera” che recita: “does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day?”, ovvero: “Qualcuno qui si ricorda di Vera Lynn? Ricorda di come disse che un giorno ci saremmo rincontrati in un giorno di sole?”, brano che insieme a “Bring the Boys Back Home”, anticipa la celeberrima “Comfortably Numb” e servì a Roger Waters per ricordare il padre morto dopo lo sbarco delle truppe alleate ad Anzio durante la Seconda Guerra Mondiale.

