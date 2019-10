Mina oggi: la prima foto dopo anni della cantante mentre guarda video in tv

Sono anni che Mina non si faceva vedere in una foto. La cantante infatti dal 1978 ha deciso di ritirarsi dalle scene, andando poi a vivere a Lugano, in Svizzera, dove ha preso la cittadinanza. Nel corso di tutto questo tempo le sua apparizioni sono state rarissime, mentre cresceva esponenzialmente la curiosità da parte dei fan che si chiedevano come fosse Mina oggi.

A rompere questa lunga attesa ci ha pensato la figlia della cantante, Benedetta Mazzini, che ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”, questa la descrizione dello scatto, che in poco tempo ha infiammato il web.

Si tratta della prima foto dopo anni della “Tigre di Cremona“, anche se per la verità non si vede benissimo. Mina infatti è ripresa di spalle mentre guarda dei video di “gangsta rapper venezuelani” in compagnia del fidanzato della stessa Benedetta.

Un momento molto intimo, che questa foto ha catturato scatenando i fan della cantante. 79 anni, pur non facendosi vedere più in pubblico, Mina ha continuato a produrre dischi e scrivere canzoni. L’ultimo suo concerto risale al 23 agosto del 1978 in cui Mina salì per l’ultima volta sul palco del “Bussoladomani”, il locale di Marina di Pietrasanta, in Versilia, doveva aveva iniziato la carriera.

La sua assenza in oltre 40 anni non ha fatto altro che alimentare una sorta di mito nei suoi confronti, alimentando leggende di ogni tipo. Nella foto pubblicata da Benedetta Mazzini, anche se il suo volto non è visibile, riconosciamo facilmente la sua silhouette, con gli inconfondibili capelli rossi e gli occhialoni.

Ecco la foto di Mina oggi pubblicata su Instagram.

