Mick Jagger si trasferisce in Italia

Mick Jagger si trasferirà in Italia e per la precisione a Firenze. Il frontman dei Rolling Stones ha spiegato ai propri agenti di avere bisogno di una nuova dimora dove rimanere fino all’autunno prossimo per comporre nuovi brani. Secondo diverse indiscrezioni fornite da SkyTg24 la leggenda del rock starebbe cercando una stanza con almeno sei stanze da letto per ospitare in sicurezza se stesso e i propri congiunti. Tra le varie opzioni vagliate da Mick Jagger, oltre Firenze, ci sarebbero anche le colline toscane.

Gli Stones sarebbero dovuti partire a breve con il “No Filter” tour che li avrebbe portati ancora una volta in giro per il mondo. La nuova serie di concerti, saltata causa Coronavirus, non ha però fermato i piani della Greatest rock’n’roll band in the world e Jagger e Richards stanno continuando a lavorare e produrre musica per nuovi progetti. L’ultima canzone firmata dai Glimmer Twins è stata “Living in a Ghost Town” uscita a fine aprile incentrata proprio sull’emergenza sanitaria globale. Si tratta della prima canzone degli Stones uscita da quattro anni a questa parte, dal 2016, anno in cui uscì “Blue & Lonesome”, raccolta di cover che vede tra i collaboratori anche Eric Clapton.

