La scaletta del concerto di Michael Bublé a Milano

Questa sera la seconda seconda tappa italiana del tour “An Evening with Michael Bublé” di Michael Bublé. Dopo il concerto di ieri sera, lunedì 23 settembre 2019, nuovo appuntamento questa sera al Forum di Assago a Milano. Scopriamo insieme la scaletta.

Il tour è partito lo scorso febbraio in Florida dopo l’uscita dell’album Love dello scorso anno e andrà avanti fino a primavera con 114 show divisi tra Nord America, Europa e Oceania.

Le canzoni in scaletta ripercorrono l’intero repertorio di Michael Bublé passando attraverso i successi rilasciati nel corso della sua carriera.

Michael Bublé, la scaletta della seconda tappa a Milano

La scaletta del concerto di Michael Bublé di ieri sera a Milano è stata la seguente, si presume che stasera il cantante seguirà lo stesso ordine:

Feeling Good (Anthony Newley cover)

Haven’t Met You Yet

My Funny Valentine (Rodgers & Hart cover)

I Only Have Eyes for You

(Harry Warren cover)

Sway

(Dean Martin cover)

Such a Night

(Clyde McPhatter & The Drifters cover)

(Up A) Lazy River

(Hoagy Carmichael cover)

When You’re Smiling

(Seger Ellis cover)

You’re Nobody Till Somebody Loves You

(Russ Morgan and His Orchestra cover)

When I Fall in Love

(Jeri Southern cover)

Love You Anymore

Forever Now

Home

Buona Sera Signorina

(Louis Prima cover) (On B Stage)

Just a Gigolo / I Ain’t Got Nobody

(Louis Prima cover) (On B Stage)

You Never Can Tell

(Chuck Berry cover) (On B Stage)

Nobody but Me

Cry Me a River

(Julie London cover)

Encore:

Where or When

(Rodgers & Hart cover)

Everything

You Were Always on My Mind

(Gwen McCrae cover)

Michael Bublé Milano 2019, tutto quello che c’è da sapere sulla seconda tappa del tour