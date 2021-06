Mark Hoppus dei Blink-182, rivela di avere il cancro: “Fa schifo e ho paura”

Mark Hoppus della band Blink-182 su Instagram ha svelato di avere il cancro e di essere in chemioterapia da tre mesi. Nelle sue storie social ha pubblicato una foto di lui seduto su una poltrona dell’ospedale, con la scritta: “Ciao, un trattamento per il cancro per favore”. “Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia. Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato“, ha scritto ai suoi follower. “Sono benedetto per aver incontrato medici incredibili e per la mia famiglia e i miei amici che mi stanno facendo superare tutto questo”. “Ho ancora mesi di trattamento davanti a me, sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di essere guarito e di vedervi tutti ad un concerto nel prossimo futuro”, ha concluso Mark Hoppus dei Blink-182 rivolgendosi ai follower.