J-Ax annuncia il concerto su una nave di Costa Crociere

Il rapper milanese J-Ax farà un concerto e presenterà il suo nuovo album a bordo di una nave di Costa Crociere. Il fondatore degli Articolo 31 prende spunto dalla pratica che all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, è molto in voga e salpa con la nave Costa Magica.

Così il rapper milanese lancia “Live on Costa” e il prossimo 10 maggio viaggerà per cinque giorni nel Mediterraneo: l’artista salirà a bordo di Costa Magica e partirà da Savona alla volta di Barcellona, facendo tappa anche a Marsiglia.

Insieme a lui su Costa Magica saliranno anche i suoi fan, pronti ad ascoltare il nuovo album dell’ex Articolo 31 che uscirà il prossimo gennaio. Saranno cinque giorni intensi all’insegna della musica e del divertimento. Sulla nave sono previsti dj set e spettacoli di diverso tipo. Inoltre, ogni sera è dedicata a feste diverse: si inizia con il Party con Noi, quando la nave salpa, per continuare con il Banquet Night Party, la Silnet Disco Party e la Notte Bianca.

Come tutte le crociere, anche quella di J-Ax prevede delle tappe. Costa Magica toccherà due delle città più belle del Mediterraneo. La prima tappa sarà a Barcellona ed è prevista per il 12 maggio, mentre il giorno successivo i fortunati scenderanno a Marsiglia, dove potranno ammirare anche altre piccole cittadine che nascono attorno alla città nel sud della Francia, tra cui Aix-En.Provence, Avignone e Arles. La nave farà ritorno nel porto di Savona il 14 maggio. Chi avrà partecipato ai cinque giorni, tra escursioni a terra e divertimento a bordo, non potrà che tornare a casa con in tasca una esperienza indimenticabile.

