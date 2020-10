Io ti cercherò: il testo della canzone di Jovanotti

Io ti cercherò non è solo il titolo della nuova serie tv di Rai 1 con Alessandro Gassmann, ma anche il titolo di una canzone di Jovanotti (Lorenzo Cherubini) estratta dall’album “Lorenzo 1994” (1994) che ha venduto oltre 600mila copie. Qual è il testo della canzone Io ti cercherò? Eccolo:

Come strano incontrarti di sera

In mezzo alla gente

Salutarci come due vecchi amici

Ehi ciao come stai

Quando un giorno di notte mi hai detto

“non ti lascero’ mai”

Quando un giorno di notte t’ho detto

“non ti lascero’ mai”

E adesso siamo occhi negli occhi

E non serve a niente parlare

Ho la mappa di tutti I tuoi nei la potrei disegnare

Nei tuoi occhi ritrovo I miei giorni di qualche anno fa

Le domeniche senza far niente

E voglia di sincerita’

Parliamo un po’ raccontami quello che fai

Sei la stessa che un giorno m’ha detto

“non ti lascero’ mai”

Quando un giorno di notte m’hai detto

“non ti lascero’ mai”

Quando un giorno di notte t’ho detto

“non ti lascero’ mai”

Io ti cerchero’ negli occhi delle donne

Che nel mondo incontrero’

E dentro quegli sguardi mi ricordero’ di noi

Chissa’ se si chiamava amore

Nei tuoi occhi mi ritrovo

Nell’attimo prima in cui sto per baciarti

L’universo si ferma un istante

Perche’ vuole ammirarti

Tutto il resto mi passa alle mani

Come la sabbia del mare

Resta solo un diamante che brilla

E che continua a brillare

Ogni volta che mi torni in mente

Continua a brillare in un angolo della mia mente

Ti continuo ad amare

Io ti cerchero’ negli occhi delle donne

Che nel mondo incontrero’

E dentro quegli sguardi mi ricordero’ di noi

Chiss se si chiamava amore.

