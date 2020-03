Vincenzo Mollica va in pensione, la dedica speciale di Giuliano dei Negramaro è un’emozionante canzone per il giornalista

“Ciao Vincenzone, volevo farti i miei più grandi auguri e ho pensato: come posso fare gli auguri al più grande di tutti? A quello che ci ha nutrito per tutta la vita con bellissimi discorsi sull’arte, sul cinema, sulla musica, la pittura…quante cose abbiamo imparato da te? Allora ho pensato, l’unico regalo che posso fare a Vincenzo è scrivere delle parole per lui e cantarle”. È con queste intense parole che Giuliano Sangiorgi inizia il suo video-dedica a Vincenzo Mollica, il famoso giornalista Rai andato in pensione lo scorso 29 febbraio e che è stato per decenni la voce narrante della cultura e dello spettacolo, del Belpaese e non solo.

Un video in cui il frontman dei Negramaro canta un brano da lui scritto per onorare la carriera di Mollica, ma soprattutto per ringraziare il cronista per il suo lavoro, per questi anni spesi a dare voce agli artisti italiani e internazionali. La canzone, intitolata “Adesso è per te”, è un omaggio davvero emozionante. Il video con il brano cantato da Sangiorgi è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dei Negramaro. Qui di seguito il testo:

“Aspettare le parole di Mollica

Per sapere la canzone della vita

O di un libro che rimane nella storia

Scritto bene da chi scrive la memoria

E poi farsi raccontare di quel fim

Che cambiò la vita a tutti anche qui

Senza fare tanti giri di parole

Tu Vincenzo ci regali sempre e solo

Un grande amore

Ci regali tanto amore

Ma tanto amore…

Adesso è per te”

