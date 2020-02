Francesca Michielin, concerto annullato per il coronavirus. E la cantante annuncia sui social: “Si terrà in diretta streaming”

A causa dell’emergenza coronavirus in Italia sono tantissimi gli eventi che sono stati annullati. Con i due focolai epidemici in Lombardia e Veneto, infatti, il governo nazionale e locale ha dovuto predisporre una serie di misure per evitare una ulteriore diffusione del Covid – 19: eventi pubblici, spettacoli, partite e concerti hanno visto una inevitabile cancellazione. Stessa sorte è toccata anche al concerto di Francesca Michielin, in programma per giovedì 27 febbraio al Serraglio di Milano.

La cantante, però, ha deciso di trovare una soluzione per non scontentare i suoi fan. “La musica non si ferma, e neanche noi”, è il messaggio che l’artista ha infatti scritto sui suoi profili social annunciando che il suo concerto si terrà lo stesso, ma in diretta streaming sulla sua pagina Facebook.

L’appuntamento per i suoi seguaci è per le 21 sempre di giovedì 27 febbraio, quando verrà appunto trasmesso l’Urban Orchestral Set.

Coronavirus, lo spot istituzionale con Amadeus

La diretta streaming non sarà comunque dal Serraglio di Milano, location originaria del concerto, ma lo studio di registrazione Officine Meccaniche, che si trova sempre nel capoluogo lombardo.

Vivo Concerti si occuperà di allestire, presso questo studio, il set composto da pianoforte, quintetto d’archi, percussioni e – naturalmente – la voce di Francesca Michielin. Nel corso del concerto in diretta streaming ci saranno anche i Coma_Cose, con i quali la Michielin presenterà il brano Riserva naturale feat. Coma_Cose, il quale sarà poi disponibile dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.

“Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale”, prosegue l’annuncio entusiastico della cantante sui social.

Potrebbero interessarti Vittima di uno scherzo nella metro di Londra inizia a cantare e fa impazzire i social Benji e Fede, l’annuncio sui social: “L’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto” Elodie si racconta: “Ho avuto un’infanzia particolare. Sò coatta, ho spaccato mani e telefoni. Se sto con Marra c’è un motivo”

Leggi anche:

Coronavirus, dal cinema al teatro, anche i concerti: tutti gli eventi cancellati in Italia