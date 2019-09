Emma Marrone rompe il silenzio dopo la malattia: “Sono serena, siatelo anche voi”

Emma Marrone appare per la prima volta in video girato da un fan a distanza di pochi giorni dall’annuncio del ritorno della malattia che l’aveva colpita.

10 anni fa, la cantante salentina aveva dovuto affrontare un tumore all’utero e alle ovaie, che aveva sconfitto facendo ricorso alla propria “rabbia”.

“Intorno a me si è sgretolato tutto, la mia rabbia mi ha salvata” ha detto in un’intervista.

“Ho visto i miei genitori sgretolarsi davanti a questa notizia, li ho visti invecchiare d’un colpo, ma ho avuto la forza di staccarmi da tutto quanto e di reagire nei confronti della malattia con una rabbia e una violenza incredibili”.

Ma gli sforzi di Emma non sono stati sufficienti, e solo 4 giorni fa, ha annunciato di prendersi uno stop professionale per sconfiggere la malattia una volta per tutte.

In un video che sta facendo il giro del web, l’artista è però apparsa rilassata.

Accolta da un gruppo di fan preoccupati, Emma è scesa da una berlina nera vestita in maniera casual: un trench color panna, i capelli tirati indietro e occhiali da sole.

Poi rivolgendosi ai fan ha dichiarato: “Sono serena, siatelo anche voi. State tranquilli come me”.

Nel frattempo, la cantante si sta godendo un meritato periodo di riposo.

Proprio ieri, dopo che il collega Tiziano Ferro ha annunciato le date del nuovo tour, Emma ha lasciato un commento sul suo profilo Instagram: “Preparami un pass per tutte le date, grazie”.