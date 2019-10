Cosmo nudo allo Spring Attitude

Cosmo si è abbassato i pantaloni e si è mostrato nudo davanti alla folla attonita. È successo domenica 13 ottobre a Roma, dove il cantante di Ivrea è arrivato per partecipare allo Spring Attitude al museo di arte contemporanea MAXXI, dove si è tenuto l’appuntamento con il Festival di Musica Elettronica e Contemporanea.

Nel bel mezzo della sua esibizione, il cantante di Sei la mia città ha deciso di spogliarsi completamente davanti ai suoi fan. Il musicista si è slacciato i pantaloni e poi ha tolto anche le mutande, rimanendo di fatto nudo per una manciata di secondi. Il tempo necessario per prendere lo smartphone dalla tasca e immortalare la scena.

Le immagini di Cosmo nudo sul palco hanno fatto presto il giro del web e sui social, fan e non, hanno commentato più o meno ironicamente il gesto decisamente eclatante del cantante. “E pure il c***o di Cosmo l’abbiamo visto”, si legge in un commento su Twitter. “Non è perché lo ha fatto vedere a tutti, sai che trasgre signora mia, è che sembrava una Sara Tommasi dei tempi bui qualsiasi. Sta bene sì? Cosmo non mi fare soffrire ti prego”, scrive un altro utente.

Marco Jacopo Bianchi – questo il nome di Cosmo all’anagrafe – era ospite sul palco dello Spring Attitude insieme al suo collettivo Ivreatronic. Su quel palco sono saliti anche Myss Keta, Giorgio Poi, Massimo Pericolo, Rancore, Venerus, Altarboy e altri artisti.

Il video di Cosmo nudo davanti alle centinaia di persone presenti è stato diffuso dalla pagina di gossip BitchyX.it.

In scooter completamente nudo, ecco cosa risponde alla polizia

Potrebbero interessarti La leggenda del rock Eddie Van Halen è malato: “Ho un cancro alla gola, tutta colpa del plettro” “Franco Battiato sta male, cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”: parla l’amico dell’artista Sanremo 2020: Amadeus vorrebbe Lady Gaga?