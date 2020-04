Concerto Primo Maggio 2020

Il Coronavirus non ferma il concerto del Primo Maggio. L’edizione del Concertone 2020 si terrà ugualmente nonostante l’emergenza sanitaria in corso. E se vi starete chiedendo come la risposta è semplice: in tv. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Concertone non sarà in piazza San Giovanni a Roma ma in diretta su Rai 3 e in contemporanea su Radio 2 dalle 20 fino a mezzanotte.

Per salvaguardare la qualità della musica dal vivo, nel rispetto delle norme dell’emergenza Coronavirus, i live saranno realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove sarà installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) o in altre location speciali sparse per l’Italia e proposte direttamente dagli artisti. “Saranno molte esibizioni di giorno, all’aperto, ma il concerto si fa soprattutto di sera, le luci e gli schermi fanno tanto per lo show” ha spiegato a Repubblica l’organizzatore di iCompany Massimo Bonelli.

“Nell’immaginare il cast di questa insolita versione Tv del Concertone, ho pensato ad artisti che, con le loro melodie e i loro testi, potessero accarezzare il nostro immaginario collettivo, facendoci cantare tutti assieme dalle nostre case in un momento in cui c’è bisogno tanto della giusta sobrietà, quanto di una concreta speranza per il futuro che ci aspetta”, ha aggiunto il direttore artistico di iCompany Massimo Bonelli.

“Nel progettare le performance musicali, abbiamo deciso di puntare su esibizioni live che privilegiassero la qualità visiva e sonora della musica, provando a superare il linguaggio dei tanti live streaming casalinghi che ci hanno tenuto compagnia in queste settimane, che molto spesso non possedevano, per ovvie e legittime ragioni, la qualità tecnica ed esecutiva di veri e propri concerti”, conclude.

Concerto Primo Maggio 2020 | Conduttori

Il Concertone del Primo Maggio sarà condotto molto probabilmente da Ambra Angiolini dal Teatro Delle Vittorie.

Concerto Primo Maggio 2020 | Cantanti e Artisti

Tra gli artisti che parteciperanno al Concertone 2020 i seguenti cantanti:

Aiello;

Alex Britti;

Bugo e Nicola Savino;

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz;

Dardust;

Edoardo ed Eugenio Bennato;

Ermal Meta;

Fabrizio Moro;

Fasma;

Francesca Michielin;

Francesco Gabbani;

Fulminacci;

Gianna Nannini;

Irene Grandi;

Le Vibrazioni;

Leo Gassman;

Lo Stato Sociale;

Margherita Vicario;

Niccolò Fabi;

Noemi;

Orchestra Accademia di Santa Cecilia;

Paola Turci;

Rocco Papaleo;

Tosca;

Vasco Rossi;

Zucchero.

Contest PRIMO MAGGIO NEXT

Agli artisti che si esibiranno al Primo Maggio 2020 si uniranno anche i tre vincitori del contest per nuovi artisti “PRIMO MAGGIO NEXT” .

Concerto Primo Maggio 2020

“Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”: è il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Concerto Primo Maggio 2020.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Anche i fidanzati sono congiunti: lo dice la Cassazione Maestro di sci trovato morto dopo un anno: “Fu visto alla stazione di Roma Termini tra i clochard” “Conte in manette”, il fotomontaggio shock postato dall’assessore al Turismo della Regione Sicilia