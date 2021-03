Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche di Sanremo per aver chiesto ai suoi follower sui social di votare per Fedez e Francesca Michielin, concorrenti del Festival in coppia. A far discutere è il fatto che l’influencer, con i suoi quasi 23 milioni di seguaci, avrebbe potuto influenzare la gara e la regolare formazione della classifica finale.

Fedez e Francesca Michielin, che prima della finale erano 17esimi in classifica, grazie al televoto sono balzati al secondo posto dietro ai Maneskin (che la sera prima erano quinti) e davanti a Ermal Meta (che era primo).

“Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11”, ha raccomandato Chiara Ferragni ai suoi follower. Poi, quando si è scoperto che il marito era in corsa per i primi tre posti, ecco un altro video: “Fede è sul podio. Votate tutti 02”.

La mossa dell’influencer ha generato molte critiche sui social (anche Selvaggia Lucarelli, nelle sue pagelle su TPI, spiega perché non ha apprezzato il gesto). E l’associazione dei consumatori Codacons – che da anni conduce battaglie contro i Ferragnez – ha protestato: “L’appello viola la par condicio”.

Interpellato sul caso, Fedez ha risposto tagliando corto: “Cosa potevate aspettarvi da mia moglie? Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene un marito e viceversa, posso solo dire di essere fortunato. È una polemica sterile, anche perché la canzone è stata prima dappertutto, senza l’intervento di Chiara: c’è un riscontro oggettivo”. E poi, sottolinea ancora il rapper, “ci sono altri scatti al televoto: come Madame, che ha scalato qualcosa come dieci posizioni (passata dal 18esimo all’ottavo posto, ndr)”.

