“Canto come 30 anni fa?”: Giorgia scherza con Fabio Fazio e replica a Mogol

Giorgia replica ironica alle critiche di Mogol, che nei giorni scorsi le aveva rimproverato di cantare “come si cantava trent’anni fa”.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la cantante, reduce dal sesto posto al Festival di Sanremo con il brano La cura per me, ci ha più volte scherzato su insieme al conduttore, pur senza mai fare il nome di Mogol.

“Sto ricevendo delle dimostrazioni d’affetto e di stima che mai prima”, ha detto. “Ma canti in un modo pazzesco, come trent’anni fa!”, l’ha applaudita Fazio con un tono evidentemente sarcastico.

“Ma magari! Ma dove si firma per avere la stessa voce dopo trent’anni?”, ha commentato l’artista scoppiando a ridere.

Nel corso dell’intervista, più volte i due sono tornati a fare riferimento ai famigerati “trent’anni” di esperienza canora di Giorgia, accompagnando sempre la frase a sorrisi e risate ironiche.

Nei giorni scorsi, Mogol, intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, aveva detto che “Giorgia ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato”.

Secondo il paroliere, “la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce a emozionare”. Mogol, che dagli anni Novanta guida il Centro Europeo di Toscolano, scuola di musica per autori, musicisti e cantanti, ha poi offerto “gratuitamente” un corso di canto a Giorgia.

“Io volevo solo darle una mano e lo facevo gratuitamente, quindi non ho fatto niente di male e non volevo offendere nessuno”, ha poi precisato nei giorni successivi Mogol.