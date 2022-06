Un annuncio a sorpresa che preoccupa i fan. Caparezza si ferma. Il cantautore aveva già raccontato di soffrire di acufene e ipoacusia nel brano “Larsen”. Una malattia invalidante per un musicista, fortissimo in particolare nei live. In un’intervista a Il resto del Carlino, il rapper ha spiegato: “Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo”.

“Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato”, ha spiegato Caparezza. “Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi”, ha aggiunto il cantante. “In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo”.

Da qui l’annuncio dello stop. Non un ritiro, ma solo la necessità di adeguare i propri impegni live ai problemi fisici che lo assillano da qualche anno. “Ho riacceso anche la passione mai sopita per il mondo dei fumetti. Ho seguito un corso di sceneggiatura che un giorno potrebbe dare i suoi frutti, se non in un volume grafico vero e proprio, magari in un lavoro musicale legato al pianeta della striscia disegnata”, ha aggiunto il rapper di Molfetta.

L’acufene è un disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni, come ronzii, fischi, sibili o fruscii, non legati a stimoli esterni. Può essere oggettivo o più spesso soggettivo. Non esiste una cura unica efficace per tutti i tipi di acufene: nei casi in cui si riesce a risalire a una possibile causa, occorre intervenire su quella. Intanto questi sono i venti concerti in programma per l’Exuvia Estate 2022: