Boosta dei Subsonica in diretta Instagram per le Spirito Live Session

Boosta dei Subsonica partecipa a Spirito Live Session, gli appuntamenti virtuali di MusicTelling

Boosta dei Subsonica prenderà parte a quella che non è intesa come un dj set e neanche una performance live, piuttosto uno spettacolo inedito, un racconto musicale in diretta Instagram sul profilo di Spirito Cocktails (@spiritococktails). Il 26 maggio, alle ore 19:30, Boosta darà vita a uno spettacolo musicale a cui tutti sono invitati: si parlerà di musica, ma Boosta racconterà anche le sue opere, comporrà live dei brani inediti e interagirà con il pubblico scambiando idee e pensieri. In più, l’artista sarà collegato in diretta dal suo studio personale, mai aperto fino ad oggi al pubblico digitale, un intimo tempio della musica dove l’artista compone le sue melodie messo a disposizione di chi vorrà. Un piccolo palco e un angolo bar inoltre servirà anche a degustare i cocktail di Spirito durante la serata.

Nel 1996 Davide Dileo, nome all’anagrafe di Boosta, ha fondato i Subsonica nella sua Torino, vincendo molti premi italiani ed europei. Nel corso del tempo ha realizzato brani per vari artisti, tra cui Mina, ed è stato sempre un musicista eclettico che, oltre ad essere compositore è diventato anche produttore, scrittore di romanzi, giornalista, conduttore radio e presentatore televisivo. Martedì 26 sarà semplicemente il “padrone di casa”.

Boosta in collaborazione con Spirito Cocktails

“Finora abbiamo vissuto gli eventi digitali come fornitori di prodotto per diverse aziende. Questo invece è un evento dedicato interamente a Spirito e ai chi lo ama. Abbiamo deciso di offrire a tutta la nostra community un concerto d’eccezione di un grande artista e un’esperienza coinvolgente che si adatta perfettamente con i nostri drink”, ha raccontato Silva Dusi, amministratore delegato del gruppo industriale di cui fa parte Spirito. Spirito è un prodotto ispirato alla bellezza dei sapori e dei paesaggi italiani, ogni cocktail, prodotto e miscelato in Italia, è dedicato a una città del Bel Paese: spedisce in tutta Italia, gratuitamente, box da 5 o 10 cocktail, tutti gluten free. Basta agitare e versare in un bicchiere col ghiaccio. Da qualche giorno Spirito è anche attivo all’estero, per esportare il made in Italy anche nel resto d’Europa, ed è stata annunciata a breve l’uscita di altre linee di prodotti.

Potrebbero interessarti Bufera social su Emis Killa: colpa di una frase sulle donne Brian May ha avuto un infarto mentre era in casa per il lockdown Morto il musicista Peter Thomas, scrisse le musiche di Derrick