Autocertificanzone: la nuova canzone de Lo Stato Sociale, il testo

E’ uscita oggi, 4 maggio 2020, la nuova canzone de Lo Stato Sociale: Autocertificanzone. Il collettivo bolognese, dopo l’apparizione al concerto del primo maggio, ha rilasciato questa instant song per raccontare un viaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case in periodo di Coronavirus. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, dove incontrasi.

Ma qual è il testo di Autocertificanzone? Eccolo qui di seguito:

Un giorno pesto, un giorno raffreddore

Un giorno ospedale, un giorno aspirina

Un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso

Un giorno saliva, un giorno amuchina

Un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo

Un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu

Un giorno non so più se oggi è domenica

Un giorno baciami e poi non pensarci più

Dammi un appuntamento, anche se è vietato

Al reparto sanitario di un supermercato

Soli nel corridoio per un bacio rubato

Per ricordarci che il mondo non è ancora finito

E finiranno tutti i giga del mondo

E ci toccherà rinascere migliori

E avremo così tante cose da fare

Che la vita tornerà a sembrarci troppo breve

Sei sempre stata il posto in cui tornare

Alla fine di ogni lungo coprifuoco

Partiranno ancora i treni per il mare

Percorreremo tutto, sì, ma come un gioco

Dammi un appuntamento, anche se è vietato

Al reparto sanitario di un supermercato

Soli nel corridoio per un bacio rubato

Per ricordarci che il mondo non è ancora finito

Non sarà la fine e ne usciremo bene

E se sarà la fine, ne usciremo insieme

E non sarà la fine e ne usciremo bene

E se sarà la fine, ne usciremo insieme

E ne usciremo bene

Dammi un appuntamento, anche se è vietato

Al reparto sanitario di un supermercato

Soli nel corridoio per un bacio rubato

Per ricordarci che il mondo non è ancora finito

Dammi un appuntamento, anche se è vietato

Al reparto sanitario di un supermercato

Soli nel corridoio per un bacio rubato

Per ricordarci che il mondo non è ancora finito

