Arisa ci ha abituato ai suoi cambi di look che la rendono sempre magnifica e spiritosa. Nell’ultimo periodo, in particolare, la cantante è apparsa con un taglio cortissimo e nero corvino, anche a causa del disturbo di cui ha ammesso di soffrire. Si tratta della tricotillomania, che porta chi ne è affetto, a strapparsi i capelli involontariamente quando è sotto stress.

Ora la cantante ha sorpreso tutti con un nuovo look, postando su Instagram una foto in cui compare bionda e con i capelli lunghi. “Stasera ho fatto un giro da @kumba_extension, in via Felice Casati, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove. Come vi sembro?”, si legge nel post, che ha ottenuto tantissimi like dagli utenti.

Qualcuno però scrive di preferire il look più naturale dell’artista. “Stai meglio mora con i capelli corti…look più sbarazzino”, scrive una fan. “Troppo snaturata , non sei tu”, commenta un’altra. Altri sottolineano che Arisa sta benissimo anche con la chioma lunga. “Hai un viso talmente espressivo, che i capelli sono solo cornice”, osserva un altro utente.

