22 settembre – Ultimo: testo e significato della canzone

Oggi, 22 settembre 2020, è uscito il nuovo singolo di Ultimo dal titolo “22 settembre”, una canzone che è stata accolta alla grande dai fan del cantante romano. Ma qual è il testo? E il significato? Di seguito tutte le informazioni.

Testo

Preferisco vivere senza mai più chiedere

preferisco stringere che lasciare perdere

vivo nel confronto di un secolo e un secondo

e non trovo cosi assurdo che il mondo sia un istinto

ti va se ci lasciamo?

che torna il desiderio

poi vieni qui vicino e raccontami un segreto

io so di un vecchio pazzo che parla alle persone

di cose mai accadute per vivere un po’ altrove eh

io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da se

che non chiede il permess0 mai a me

io la vita la prendo com’è

puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni

ne costruiremo altre con nuove mie parole

ci penserò io a tutto tu dovrai un po’ affidarti

e perdona la fredezza

ma spero che mi salvi

per starmene in silenzio in sere più autunnali

ricordo me in un parco a dire mostra quanto vali!

e non essere mai affranto

se un sogno non si svela

ho visto gente esclusa

ridere a squarciagola ah ah

io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è

non prenderò quel treno che porta nel futuro

no io voglio anche godere anche un semplice minuto

e il 22 settevre io tornerò in quel posto tu sai che cosa intendo ma adesso io non posso

non posso più permetterlo devo alzarmi e scendere

non scriverò la musica ma vita della gente

io sento una missione

e ti giuro che andrò a meta

cantare in pieno inverno

per dar la primavera

io la vita la prendo com’è

queto viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è

io la vita la prendo com’è

Significato

Abbiamo visto il testo ma qual è il significato di 22 settembre, la canzone uscita oggi che era stata annunciata così da Ultimo su Instagram: “Qualche mese fa ho scritto una canzone, l’ho chiamata ’22 settembre’. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 Settembre. E quindi dai, da mezzanotte sarò vostra! A dopo!”. Un brano che raccoglie tutte le speranze dell’artista alle prese con un nuovo inizio e che si ritrova faccia a faccia con le sue nuove emozioni. Un nuovo amore? Forse, ma anche l’addio alla sua vecchia etichetta Honiro, che lo aveva accompagnato nei primi successi. Il brano sarà accompagnato dal videoclip diretto da YouNuts, con due attori protagonisti: Marco Giallini e Ludovica Martino.

