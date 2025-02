Lo sfogo di Morgan: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita. È atroce e angosciante”

Morgan: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita”

Dopo l’accusa di stalking da parte di Angelica Schiatti, la Warner Music Italia ha rescisso il contratto con Morgan, il quale, nel frattempo, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social.

Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, l’ex cantante dei Bluvertigo ha scritto: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita”.

“Come si può strappare la musica a una vita che vive dentro la musica e grazie alla musica trova non solo la ragione di stare al mondo ma anche la forza? A me è stato fatto. La sensazione è atroce, angosciante. Non capisco perché si può arrivare all’odio verso l’essere umano, e per quanto riguarda tutto il resto non capisco l’indifferenza che vi pervade, la mancanza di ammirazione”.

L’artista, quindi, ha così concluso il suo messaggio: “Un altro inverno sta passando senza la mia musica, a me, e a voi. Io so cosa vi state perdendo, voi probabilmente no, e forse è per questo che non soffrite”.