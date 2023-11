Morgan licenziato da X Factor, la reazione di Bugo diventa virale sui social

Morgan è stato licenziato da X Factor e Bugo se la ride, letteralmente: non è passata inosservata sui social la reazione del cantante alla notizia dell’allontanamento dal talent show dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Bugo, infatti, ha commentato su X il comunicato in cui veniva ufficializzato il licenziamento di Morgan con una sana e grassa risata.

Morgan e Bugo furono protagonisti di un ormai memorabile scontro avvenuto a Sanremo nel 2020. I due, che partecipavano alla kermesse con il brano Sincero, ebbero una serie di screzi culminati con Morgan che portò una versione modificata del testo della canzone, con la quale lanciava varie accuse a Bugo. A quel punto Bugo, tra lo stupore di tutti, decise di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione, e i due alla fine vennero squalificati dalla competizione.

La notizia del licenziamento di Morgan è arrivata ieri attraverso un comunicato congiunto: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice”.

“Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni – si legge ancora nella nota – È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.