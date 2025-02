È morta Michelle Trachtenberg, attrice di “Gossip Girl” e “Buffy l’ammazzavampiri”: aveva 39 anni

È morta l’attrice Michelle Trachtenberg: aveva 39 anni

È morta a soli 39 anni l’attrice Michelle Trachtenberg, nota soprattutto per i ruoli ricoperti in Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl.

La giovane, secondo quanto ricostruito dai media, sarebbe stata trovata senza vita da sua madre a One Columbus Place, un complesso di appartamenti di lusso situato a Central Park South.

A stabilire le cause del decesso sarà ora il medico legale, anche se la polizia esclude al momento una morte violenta. Michelle Trachtenberg nell’ultimo anno aveva subito un trapianto di fegato: l’ipotesi più accreditata è che possa aver avuto un rigetto o che siano sorte comunque altre complicazioni.

Nell’ultimo periodo, l’attrice era apparsa sui social molto dimagrita tanto da ricevere numerosi commenti anche dagli hater ai quali, sul suo profilo Instagram, lei aveva risposto: “Ho ricevuto diversi commenti di recente sul mio aspetto. Non ho mai fatto chirurgia plastica. Sono felice e in salute. Controllatevi, hater. Ricordatevi che non ho 14 anni, ne ho 38”.

Michelle Trachtenberg aveva cominciato a recitare sin da bambina. A tre anni, infatti, era apparsa in alcuni spot pubblicitari, mentre, poco dopo, aveva ottenuto il suo primo ruolo nella serie di Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete.

La notorietà arriva grazie alla serie Buffy l’Ammazzavampiri in cui interpretava la sorella minore della protagonista. Poi aveva recitato nella produzione di successo Gossip Girl nel ruolo dell’antagonista Georgia Sparks.