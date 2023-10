Caso Giambruno, Mediaset non avrebbe intenzione di licenziare il giornalista: “Ma ci sono altri fuorionda”

Mediaset non avrebbe intenzione di licenziare Andrea Giambruno

Mediaset non non avrebbe intenzione di licenziare Andrea Giambruno: lo sostiene Il Corriere della Sera in un retroscena secondo cui, contrariamente a quanto trapelato nelle scorse ore, l’azienda non sarebbe intenzionata a interrompere il rapporto di lavoro con il giornalista.

Dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, infatti, il conduttore di Diario del Giorno si è autosospeso per una settimana. Nelle scorse ora era circolata la notizia secondo cui il giornalista rischiava il licenziamento per la presunta violazione del codice etico dell’azienda che stabilisce: “Il gruppo Mediaset esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo a molestie. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali”.

Secondo il Corriere, però, Mediaset non sarebbe intenzionata a licenziare Giambruno. Il quotidiano, però, scrive anche che vi sarebbero altri fuorionda su Giambruno “ritenuti da diverse fonti ancora più sgradevoli dei precedenti”.

Fuorionda che Pier Silvio Berlusconi tenterà di bloccare, sempre secondo quanto riferisce il giornale. Secondo il Corriere, infatti, l’amministratore delegato di Mediaset nella giornata di ieri avrebbe telefonato a Giorgia Meloni dicendosi “molto dispiaciuto” per l’accaduto e aggiungendo: “Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo”.