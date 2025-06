Matilda De Angelis e il Nastro d’Argento condiviso con Elodie: “Lo trovo molto irrispettoso”

Le parole dell'attrice a Il Fatto Quotidiano: "Non è vero che i premi non valgono nulla"

Matilda De Angelis, vincitrice del Nastro d’Argento alla migliore attrice non protagonista per Fuori, premio condiviso con Elodie, ha affermato di trovare “irrispettoso” il fatto di dover condividere il premio con un’altra interprete: “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo”. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, l’attrice ha aggiunto: “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo”. E ancora: “Quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona”.

L’attrice, poi, aggiunge: “I premi non è che non valgono nulla, ma non sono il motivo per cui io faccio il mio lavoro”. Matilda De Angelis, poi, rivela i racconti che il regista Mario Martone le ha fatto dopo aver visitato il carcere di Rebibbia: “Mi ha raccontato cose bellissime di quando sono andati a Rebibbia, che le detenute si sono emozionate, si sono riconosciute, si sono riviste, hanno pianto, hanno riso. È questo il senso di quello che facciamo”. L’interprete, quindi, rivela di fare il mestiere dell’attrice “perché mi diverto, altrimenti sarebbe tra i più brutti del mondo”. Matilda De Angelis si descrive come “una persona poco politicizzata, poco tendente agli estremismi”.