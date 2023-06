Marica Pellegrinelli e le notizie su Luis Sal, lo sfogo della modella e l’appello ai follower

Marica Pellegrinelli e le notizie su Luis Sal, lo sfogo della modella

Mentre per giorni sui social non si è parlato di altro che del botta e risposta tra Luis Sal e Fedez, Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, si è sfogata con i suoi follower rivelando di non aver gradito tutte le notizie sull’argomento che evidentemente le sono apparse sulla sua bacheca Instagram.

In una stories pubblicata sul suo profilo, infatti, l’indossatrice ha scritto: “Non so chi sia Luis Sal. C’è un modo per bannare qualsiasi notizia, pagina suggerita, reel non richiesti e quant’altro? Ho messo piede in Italia e la mia homepage non mi da pace. Davvero, non m’interessa”.

Nonostante lo sfogo, però, Marica Pellegrinelli è destinata a rimanere delusa. Lo sfogo di Luis Sal, infatti, continua non solo a macinare like e commenti sul web, ma è diventato un vero e proprio tormentone destinato a far discutere gli utenti ancora per molto tempo.