Emergono nuovi dettagli sull’incidente accorso a Marco Giallini, l’attore impegnato sul set della settima stagione di Rocco Schiavone. In un primo momento la dinamica dell’infortunio, ricostruita dal Corriere della Sera, era stata attribuita a un inciampo. A chiarire come sono andate le cose, però, sono stati i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che, come mostrano le foto postate sui social, sono andati a trovare l’attore all’Ospedale Regionale Umberto Parini, ad Aosta. “Ha avuto un incidente con un cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. È caduto in un punto in cui non doveva cadere, si è rotto la testa del femore, ma è stato operato ed è andato tutto bene. Tra qualche giorno lo rivedremo in giro” ha affermato Frezza in un video postato sui social.

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“Nella buona e nella cattiva sorte, sempre insieme. Nun t’accanammo” è invece la didascalia scelta per la foto in cui Giallini, seppur sdraiato in un letto d’ospedale, appare sorridente. L’intervento per ridurre la frattura al collo del femore, eseguito nel primo pomeriggio di martedì 18 marzo, è riuscito. Ora, per Marco Giallini, inizierà una fase di riabilitazione, le cui tempistiche sono incerte. Le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, iniziate appena due settimane fa, sono quindi attualmente sospese in attesa del recupero del protagonista.