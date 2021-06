Maneskin, Victoria rischia di essere investita: Damiano la salva. Il video virale

Quando si dice vedersela brutta. Victoria de Angelis, la bassista dei Maneskin, ha rischiato di essere investita da uno scooter che stava passando sulla pista ciclabile, sulla quale si trovava in quel momento la ragazza di origini danesi. La band, fresca vincitrice dell’Eurovision, una volta scesa dall’auto è stata fermata da alcuni fan.

A quel punto Victoria si è fermata per qualche attimo sulla pista dedicata alle bici e agli scooter, prima di raggiungere gli altri componenti del gruppo. Come si vede nel video, subito diventato virale sui social, sulla pista è passato a grande velocità un motorino. La giovane bassista ha quindi seriamente rischiato di essere investita, ma a salvarla ci ha pensato il leader e cantante dei Maneskin, Damiano David. Per fortuna tutti i componenti della band, che possono festeggiare il fatto di essere nella top ten del Regno Unito, sono usciti da questo piccolo inconveniente senza riportare conseguenze.

