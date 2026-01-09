Icona app
Spettacoli
Musica

Reunion vicina per i Maneskin? La rock band vicina al ritorno: il dettaglio che non sfugge ai fan

La rock band potrebbe riunirsi nel 2026 così come già preventivato nei mesi scorsi

di Niccolò Di Francesco
La reunion dei Maneskin è vicina: è quanto ipotizzano alcuni fan ai quali non è sfuggito un dettaglio social riguardante la bassista Victoria De Angelis. Sulla bio del profilo social di Victoria, infatti, è riapparso il nome della band, che precedentemente era stato cancellato. Nei mesi scorsi era stato il giornale Open ad avanzare l’ipotesi di una reunion del gruppo musicale romano. Il giornale, infatti, aveva fatto i “conti in tasca” alla band certificando come la separazione, seppur temporanea, non avesse giovato al gruppo e neanche a Damiano David, che è stato “stracciato” dalla collega Victoria De Angelis. Nel 2023, quando i Maneskin non si erano ancora temporaneamente separati, il fatturato della Empire srl, la società che gestiva i loro diritti musicali, ammontava a 18,663 milioni di euro, posizionandosi primo in classifica. La situazione è drasticamente cambiata l’anno successivo quando la società ha registrato una perdita di oltre 10 milioni di euro con un incassi pari a 8,5 milioni. L’utile, invece, è stato di 423.507 euro, un terzo del guadagno incassato l’anno precedente.

Nella relazione del bilancio del gruppo, redatta da Alessandro De Angelis, papà di Victoria e amministratore unico della società della band, emerge che i Maneskin si riuniranno presto “probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026”. Interessanti anche i bilanci che paragonano le carriere da solista di Victoria De Angelis, bassista del gruppo, e il frontman Damiano David. La Davic srl di Victoria, infatti, nel 2024 ha fatturato 1.842.997 con un utile di 167.120 euro. La società del cantante, la Humans 23 srl, invece, ha fatturato 1.205.763 euro con un guadagno di 15.283, ovvero dieci volte inferiore a quello della bassista.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
