Musica
Musica

Maneskin, c’è la data della reunion: “Conti polverizzati e Victoria De Angelis da solista ha stracciato Damiano”

La band è pronta a tornare insieme dopo un periodo di pausa

di Niccolò Di Francesco
I Maneskin sono pronti alla reunion: è quanto rivela Open, che fa i “conti in tasca” alla band. La separazione, seppur temporanea, infatti, non ha giovato al gruppo e neanche a Damiano David, che è stato “stracciato” dalla collega Victoria De Angelis. Nel 2023, quando i Maneskin non si erano ancora temporaneamente separati, il fatturato della Empire srl, la società che gestiva i loro diritti musicali, ammontava a 18,663 milioni di euro, posizionandosi primo in classifica. La situazione è drasticamente cambiata l’anno successivo quando la società ha registrato una perdita di oltre 10 milioni di euro con un incassi pari a 8,5 milioni. L’utile, invece, è stato di 423.507 euro, un terzo del guadagno incassato l’anno precedente.

Nella relazione del bilancio del gruppo, redatta da Alessandro De Angelis, papà di Victoria e amministratore unico della società della band, emerge che i Maneskin si riuniranno presto “probabilmente nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026”. Interessanti anche i bilanci che paragonano le carriere da solista di Victoria De Angelis, bassista del gruppo, e il frontman Damiano David. La Davic srl di Victoria, infatti, nel 2024 ha fatturato 1.842.997 con un utile di 167.120 euro. La società del cantante, la Humans 23 srl, invece, ha fatturato 1.205.763 euro con un guadagno di 15.283, ovvero dieci volte inferiore a quello della bassista.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
