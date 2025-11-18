Il manager di Luis Sal attacca Fedez: “Ci fai schifo, non ti dà retta neanche il tuo cane”

Nuovo capitolo della faida tra Luis Sal e Fedez: Riccardo Vignola, manager dello youtuber bolognese, ha infatti duramente attaccato il cantante in una serie di stories postate su Instagram. Tutto nasce dalla denuncia per plagio presentata da Luis Sal e resa nota da Fedez e Mr. Marra nel corso di Pulp Podcast. “Eccoci di nuovo qui nel tuo momento di vuoto assoluto, dove non sai che fare perché tutto va male… fai più like con sti reel che con la tua ‘musica’. Ormai lo sappiamo che se non hai attenzione ti metti a piangere e devi trovare modi per prenderla a tutti i costi” scrive Vignola.

Il manager del creator, poi, spiega perché sulla vicenda Luis Sal e il suo team hanno mantenuto un profilo basso: “Siamo stati perennemente zitti perchè 1. Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada, 2. Perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque”. Secondo Vignola, Fedez avrebbe cercato di ottenere denaro dai progetti condivisi con Luis Sal: “Ci hai portato in tribunale, denigrato, rotto il ca**o in ogni modo possibile con il tuo potere (perché purtroppo ancora qualcuno ti dà retta), ci hai continuato a chiedere soldi/percentuali/soldi derivati da sponsor/e provato in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote, oltre a farci perdere un sacco di tempo e a dire cazzate su Luis”.

Secondo il manager, il team di Luis Sal non avrebbe presentato una denuncia, ma risposto solamente alle “richieste ridicole” presentate da Fedez: “Dicendo che se tu devi guadagnare da dibattitini, allora allo stesso modo noi dovremmo guadagnare dal tuo Pulp Podcast“. Il rapper, a dire di Vignola, avrebbe reso pubblica la vicenda per mancanza di altri contenuti: “Lo tiri fuori ora chiaramente perché non sai più chi dissare nelle canzoni o cosa inventarti, dato che non ti dà retta neanche il tuo cane, e tutti hanno capito cosa sei e quanto tu faccia c****e come essere umano (se così puoi essere definito). Tu continua a buttare m***a addosso, ormai siamo abituati, occhio solo agli schizzi che tornano indietro a forza di lanciarne”.

“A differenza tua per fortuna abbiamo rapporti umani reali e non dobbiamo continuamente fare hype per sentirci ok con noi stessi e raccontare al mondo ogni cosa che ci accade – scrive ancora Riccardo Vignola – Il tuo pubblico non ama te, ama il gossip, ama commentare sotto le m*******e che dici e devi continuamente alimentarlo per far sì che il fuoco non si spenga”. Il manager di Luis Sal, poi, rimarca le differenze tra i loro mondi, ammettendo che Fedez “vincerà sempre”: “Io lo ammetto eh, noi non siamo bravi come te a fare questo gioco perché non siamo come te per fortuna e in questo vincerai sempre tu in quanto a numeri e riscontro, ma almeno una pizza o un viaggio con i miei amici io posso farmelo”.