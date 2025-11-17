Luis Sal denuncia Fedez per plagio, il cantante: “Devi fare pace col rapporto che tu hai con il denaro” | VIDEO

Luis Sal vs Fedez, atto secondo: gli ex amici e soci, infatti, si trovano nuovamente l’uno contro l’altro. Secondo quanto rivelato dal cantante e Mr. Marra nel loro podcast Pulp Podcast, infatti, Luis Sal li avrebbe denunciati con l’accusa di plagio. Lo youtuber ritiene che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio, il podcast inizialmente condotta da Fedez e Luis Sal, poi momentaneamente da Fedez e Mr. Marra, e infine finito definitivamente nella mani di Luis Sal al termine di una controversia legale. Nel documento, mostrato da Fedez e Mr. Marra, si fanno delle accuse ben precise: il nuovo podcast, infatti, secondo lo youtuber utilizzerebbe temi politici già affrontati in Muschio Selvaggio e avrebbe copiato la scelta di alcuni ospiti.

Fedez, in realtà, ha ricordato come Luis Sal non abbia mai voluto affrontare temi politici durante la sua esperienza al timone del podcast. Quindi, rivolgendosi direttamente all’ex amico, ha dichiarato: “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il cazzo a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito, anzi un merito ce l’hai perché ci hai fatto iniziare questa cosa da una salita ancora più ripida di quello che doveva essere. Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi”.