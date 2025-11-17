Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Luis Sal denuncia Fedez per plagio, il cantante: “Devi fare pace col rapporto che tu hai con il denaro” | VIDEO

Immagine di copertina

Secondo lo youtuber "Pulp Podcast" sarebbe un plagio di "Muschio Selvaggio"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Luis Sal vs Fedez, atto secondo: gli ex amici e soci, infatti, si trovano nuovamente l’uno contro l’altro. Secondo quanto rivelato dal cantante e Mr. Marra nel loro podcast Pulp Podcast, infatti, Luis Sal li avrebbe denunciati con l’accusa di plagio. Lo youtuber ritiene che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio, il podcast inizialmente condotta da Fedez e Luis Sal, poi momentaneamente da Fedez e Mr. Marra, e infine finito definitivamente nella mani di Luis Sal al termine di una controversia legale. Nel documento, mostrato da Fedez e Mr. Marra, si fanno delle accuse ben precise: il nuovo podcast, infatti, secondo lo youtuber utilizzerebbe temi politici già affrontati in Muschio Selvaggio e avrebbe copiato la scelta di alcuni ospiti.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pulp Podcast (@pulp.podcast)

Fedez, in realtà, ha ricordato come Luis Sal non abbia mai voluto affrontare temi politici durante la sua esperienza al timone del podcast. Quindi, rivolgendosi direttamente all’ex amico, ha dichiarato: “Se tu non eri quello interessato al denaro, perché vieni a cagarci il cazzo a noi? Tu di tutto questo non hai il minimo merito, anzi un merito ce l’hai perché ci hai fatto iniziare questa cosa da una salita ancora più ripida di quello che doveva essere. Devi fare pace col tuo rapporto con i soldi”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Pulp Podcast (@pulp.podcast)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 novembre 2025, su Rai 3
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 16 novembre 2025
Cinema / Matera Film Festival, Claudio Bisio: “Il palcoscenico è dove c’è il mio cuore”
TV / Ascolti tv sabato 15 novembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Midway
Ricerca