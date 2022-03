Ha deciso di rompere il silenzio e dimostrare anche tramite i social la sua vicinanza al figlio Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, il cantante che ha rivelato di essere stato operato lo scorso martedì al San Raffaele di Milano per un raro tumore al pancreas. “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”, ha scritto Annamaria, detta Tatiana, che del cantante è non solo la madre, ma anche storica manager e braccio destro nei suoi progetti lavorativi. Un messaggio dolce e pieno di speranza, come tanti ne sta ricevendo in queste ore difficili il rapper, sia da parte delle persone comuni, sia dai personaggi del mondo dello spettacolo.

La mamma di Fedez ha pubblicato questa dedica al figlio ricondividendo una foto pubblicata stamane da Chiara Ferragni, nella quale Federico Lucia è in ospedale, seduto al tavolo mentre fa colazione. Uno scatto per dimostrare a tutti i follower che, nonostante la delicata operazione, la convalescenza prosegue bene. Nell’immagine social il rapper alza il pollice in segno di ok. A corredo della foto la didascalia “Good morning from the hospital”, vale a dire “Buongiorno dall’ospedale”. Non è stato ancora annunciato quando Fedez potrà lasciare il San Raffaele per tornare a casa.