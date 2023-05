Emilia-Romagna, l’inviata di Agorà scappa dall’albergo attraverso un garage e viene sgridata: “Hai sbagliato”

Emilia-Romagna, l’inviata di Agorà scappa dall’albergo e viene sgridata

Attimi di tensione ad Agorà nella puntata in onda su Rai 3 nella mattinata di mercoledì 17 maggio con l’inviata Barbara Gubellini che è stata sgridata in diretta tv dalla conduttrice Monica Giandotti per essere scappata dall’albergo attraverso un garage.

In un primo collegamento con lo studio, infatti, l’inviata della trasmissione d’approfondimento, che si trovava a Faenza per documentare l’eccezionale ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna, ha spiegato che si trovava in albergo sottolineando anche quanto fosse difficile uscire dal palazzo.

Buongiorno e bentornati ad #agorarai. La situazione in Emilia Romagna e nelle Marche è drammatica. La nostra @BGubellini è Faenza, una delle città più colpite, bloccata in albergo dall’acqua. #17maggio pic.twitter.com/NNUP0OqWqS — Agorà (@agorarai) May 17, 2023

Nel successivo collegamento, però, Barbara Gubellini è per strada: “Guarda Monica, sono stata l’unica dell’albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe”.

“Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta” ha spiegato ancora l’inviata.

Parole che non sono piaciute alla conduttrice Monica Giandotti, che ha redarguito la giornalista, la quale ha replicato: “Però era un garage al piano terra, non era seminterrato. E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità”.

La conduttrice, quindi, ha preso la parole chiudendo la questione: “Noi facciamo servizio pubblico, siamo sul campo e rischiamo di dare informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l’appello dei sindaci è di restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare”.