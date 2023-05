Maltempo in Emilia Romagna, una delle vittime trascinata per 20 chilometri

E’ stato identificato il cadavere della donna trovata morta in spiaggia a Zadina di Cesenatico. Lo riporta il Corriere di Romagna. Si tratta di Palma Marinella Maraldi: la 60enne era scomparsa durante la piena di questa notte a Ronta di Cesena.

Era scesa nei campi a fronte di casa col marito Sauro Manuzzi. I due sono stati investiti dall’acqua. L’uomo è morto per un malore conseguente allo sforzo compiuto per resistere alla fiumana. La moglie è sta trascinata via per 20 km. Il suo corpo è stato rinvenuto in spiaggia a Zadina. Trascinata dai corsi d’acqua in piena fino al mare. Per identificarla è stato necessario l’intervento sul posto, coordinato da carabinieri e capitaneria di porto, da parte di un parente.