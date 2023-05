Emilia-Romagna in crisi per le esondazioni e le forti piogge: quattro morti e almeno 3 dispersi. Evacuati in migliaia

Con il passare delle ore continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia Romagna. Il conteggio, purtroppo, è in aggiornamento, ma al momento risultano decedute quattro persone e ci sono ancora dei dispersi.

Secondo quanto si apprende, la prima vittima è probabilmente annegata a Forlì mentre si trovava al piano terra in via Firenze, vicino gli argini del fiume Montone. La moglie è stata tratta in salvo dai soccorritori, ma il marito, che era rimasto al piano inferiore, è stato trovato senza vita. La seconda vittima è un uomo di 70 anni, morto a causa dell’esondazione del fiume Savio a Cesena mentre risulta dispersa la moglie. Si tratterebbe di una coppia di agricoltori operanti nel settore delle spezie aromatiche e dei fiori alimentari. Una terza vittima, invece, è stata trovata in spiaggia a Cesenatico, nella zona di Zadina, come confermato dal sindaco Matteo Gozzoli. Il quarto decesso nel Ravennate: tra Solarolo e Castel Bolognese – conferma il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – è stata individuata una vettura sommersa dall’acqua con all’interno un corpo non ancora identificato.

Molte zone sono allagate e le evacuazioni continuano. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha detto il presidente della regione Stefano Bonaccini. Il fiume Santerno a Ravenna e il Lamone sono esondati. Le popolazioni sono state evacuate.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua, in atto sull’area operazioni di soccorso con l’elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

“Salire al primo piano in via Montenero, via del Chiù, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi”. E’ il messaggio d’allarme diffuso dal Comune di Bologna poco fa.

Maltempo diffuso su tutta la provincia di #Rimini: disposto invio di squadre in rinforzo da Forlì-Cesena, Ferrara e Bologna, svolti 40 interventi dai #vigilidelfuoco. Nella clip il soccorso ad un operaio bloccato in un’azienda a Riccione, zona Circonvallazione [#16maggio 13:30] pic.twitter.com/RdJW4oBWpM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023



A causa delle forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando in particolare i settori orientali dell’Emilia Romagna, si stanno “determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile”: il transito “è sconsigliato” e non è esclusa “la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14 tra Castel San Pietro e Cattolica”. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

#Maltempo EmiliaRomagna/Marche: #FFAA in soccorso.

In coordinamento con @DPCgov, 2 elicotteri #AeronauticaMilitare impegnati per salvataggio cittadini zona Cesena e Forlì. Min @GuidoCrosetto costantemente aggiornato da sala operativa COVI. Ulteriori assetti #Difesa in prontezza pic.twitter.com/Ogc6v5za84 — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) May 16, 2023



Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l’acqua invade diverse aree della Romagna. A Bagnacavallo (Ravenna) il Lamone. “La situazione degli allagamenti sta rapidamente peggiorando in buona parte del territorio a seguito della rottura dell’argine a Boncellino e delle criticita’ sulla rete scolante”, avvisa il Comune, spiegando che molte strade non sono percorribili e che si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola. Sono stati allestiti punti di accoglienza e la raccomandazione è di rimanere ai piani alti. Allagamenti anche a Castel Bolognese, con il Senio in paese.