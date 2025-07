È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, attore noto per il ruolo di Theo ne “I Robinson”: aveva 54 anni

È morto all’età di 54 anni l’attore Malcolm-Jamal Warner noto soprattutto per il ruolo di Theodore “Theo” Huxtable nella sitcom televisiva I Robinson. L’interprete è deceduto la scorsa domenica dopo essere annegato nelle acque del Costa Rica: secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo sarebbe stato trascinato al largo da una forte corrente vicino alla spiaggia di Cocles, a Limón. Nato a Jersey City il 18 agosto 1970, l’attore raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Theo, l’unico figlio maschio del ginecologo Cliff Robinson, interpretato da Bill Cosby, nella celebre sitcom trasmessa da NBC dal 1984 al 1992. L’interprete è apparso in ogni episodio della serie, guadagnandosi anche una nomination agli Emmy nel 1986 come Miglior attore non protagonista in una commedia.

Terminata l’esperienza de I Robinson, Malcolm-Jamal Warner recita in un’altra sitcom, Malcolm & Eddie, oltre a prendere parte ad alcune produzioni cinematografiche minori. Ha preso parte anche a un episodio di Willy il principe di Bel Air, ricoprendo il ruolo di Erik, il ragazzo di Hilary. Di recente aveva preso parte alla serie tv The Resident in onda su Fox. Fidanzato a lungo con Michelle Thomas, attrice conosciuta sul set de I Robinson scomparsa a soli trent’anni a causa di un tumore, Warner lascia una moglie e una figlia di cui non ha mai reso noto i nomi per proteggere la loro privacy.