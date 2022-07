Mahmood, stop al tour per problemi di salute: “Sto cercando di guarire”

Si ferma Mahmood per un problema di salute. Il cantante di Soldi è stato costretto ad uno stop temporaneo al suo tour che in queste settimane lo sta portando in alcune delle più belle località italiane. L’annuncio è arrivato direttamente tramite i suoi profili social. “Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago, prevista per martedì 26 luglio, al 7 agosto”, ha spiegato ai fan.

L’artista ha poi rivelato qual è il problema che lo ha costretto ai box. “Ho passato le ultime settimane a cercare di guarire da una brutta infiammazione alle corde vocali – ha rivelato il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo -. Per questo motivo dovrò stare a riposo fino a 2 agosto. Spero di rivedervi il più presto possibile”. “Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili”, ha proseguito riferendosi alle date del 29 e 31 luglio al momento annullate ma non ancora riprogrammate, ha aggiunto dispiaciuto Mahmood. Tanti i messaggi di pronta guarigione e di affetto con cui i fan lo hanno inondato.

Leggi anche: Ermal Meta annulla alcuni eventi: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa”