Preoccupazione per le condizioni di salute di Ermal Meta. Su Instagram il cantante si è trovato costretto ad annunciare l’annullamento di alcuni eventi pubblici ai quali avrebbe dovuto prendere parte. Il cantautore non è ancora riuscito a chiarire le cause di improvvisi gonfiori in alcune parti del viso e della testa che lo stanno facendo preoccupare, costringendolo al forfait, e che hanno messo in allarme i suoi fan.

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, ha spiegato il cantante di origini albanesi in una Storia. “Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”. Ermal Meta ha poi pubblicato una foto in cui è evidente il gonfiore degli occhi, che quasi non riesce a tenere aperti, specie appena sveglio.

“A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S. seguono foto”, ha aggiunto. Per lui ora qualche giorno di riposo e soprattutto di accertamenti per capire le cause di questo malessere. In particolare Meta era atteso oggi a Peschici, insieme a Nek, all’evento “TUTTILIBRI – Libri x Tutti”, mentre domani, 27 luglio, avrebbe dovuto prender parte al Giffoni Film Festival.